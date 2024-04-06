Добрый Мир
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Добрый Мир

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Правил больше нет. Россия выписала Макрону "внесудебку" за "22 марта"

Правил больше нет. Россия выписала Макрону "внесудебку" за "22 марта"

Вчера 7,6K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вообще неделька выдалась богатой на события.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Макрону осталось только  о   т   с  о  с  а  т  ь 😀😀😀😀😀
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18 час.
Андрей Матвеев
у арабских скакунов
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3 час.

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