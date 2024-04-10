Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военные инженеры выдали более 20 тысяч литров воды жителям Оренбуржья

Военные инженеры выдали более 20 тысяч литров воды жителям Оренбуржья

Военнослужащие сводного инженерного подразделения Ясненского ракетного соединения доставили и раздали питьевую воду жителям труднодоступных районов Оренбургской области, оказавшимся в изоляции из-за паводка.

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