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На Западе раскрыли потери ВСУ в живой силе за весь период СВО

На Западе раскрыли потери ВСУ в живой силе за весь период СВО

По данным разведслужб западных стран, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период специальной военной операции (СВО) якобы составляют примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными.

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