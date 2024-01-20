ГИБДД показала кадры с места аварии в Барнауле, где столкнулись "Жигули" и грузовик

В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали В ГИБДД Алтайского края поделились кадрами жесткого ДТП с участием "Жигулей" и грузовика, которое произошло утром 19 января на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор в Барнауле.
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