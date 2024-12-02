Ассистент похитил у российского психотерапевта десятки миллионов и был осужден

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего друга и ассистента психотерапевта Андрея Курпатова — Алексея Иевского, похитившего десятки миллионов рублей.
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