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Ассистент похитил у российского психотерапевта десятки миллионов и был осужден

Ассистент похитил у российского психотерапевта десятки миллионов и был осужден

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего друга и ассистента психотерапевта Андрея Курпатова — Алексея Иевского, похитившего десятки миллионов рублей.

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