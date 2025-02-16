Великий пост 2025 года: православные верующие начнут соблюдать с 3 марта Ирэн ОрлонскаяС 3 марта православные христиане начинают соблюдать Великий пост, который является самым строгим и долгим периодом поста в церковной традиции.
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