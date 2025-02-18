Coca-Cola собирается вернуться на российский рынок

Компания Coca-Cola рассматривает возможность возвращения на российский рынок и активно разрабатывает стратегию по укреплению позиций среди местных производителей и противодействию параллельному импорту, сообщает Mash.
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