Мошенники заработали $5,6 млн на продаже долговых обязательств FTX

Эксперты аналитической компании Inca Digital раскрыли многоуровневую мошенническую схему, связанную с продажей поддельных ликвидационных требований FTX, в результате которой компании потеряли не менее $5,6 млн.
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