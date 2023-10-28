С начала года продажи коммерческих автомобилей в Китае заметно выросли

По итогам первых трех кварталов этого года продажи коммерческих автомобилей в Китае выросли на 18,3% в годовом исчислении до примерно 2,94 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей, передает Синьхуа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии