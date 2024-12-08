Анабиоз российского автопрома: скольких LADA мы не досчитаемся в 2025 году

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  • Владимир Уфимцев
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Комментарии
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виктор сапожков
Бездарность и безрукость Российского автопрома удивляет, потом обижаемся почему не поддерживаем Российский автопром? А не за что!
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Вы что накинулись на Автопром то? Пианист играет на том инструменте, что ему дают... Вы посмотрите на этих &quot;давальщиков&quot;, этих ВРАГОВ России - наибуллиных, силуановых, мишустиных, мантуровых, и прочих прочих... А точнее, вот они, МОГИЛЬЩИКИ России. К бабке не ходи!.. И, что печально, НИКТО из них даже не прячется!.. Всё хорошо, господа!.. верной дорогой идём...
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16 час.

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