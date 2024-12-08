Анабиоз российского автопрома: скольких LADA мы не досчитаемся в 2025 году

Бездарность и безрукость Российского автопрома удивляет, потом обижаемся почему не поддерживаем Российский автопром? А не за что!

ВУ

Владимир Уфимцев

Вы что накинулись на Автопром то? Пианист играет на том инструменте, что ему дают... Вы посмотрите на этих "давальщиков", этих ВРАГОВ России - наибуллиных, силуановых, мишустиных, мантуровых, и прочих прочих... А точнее, вот они, МОГИЛЬЩИКИ России. К бабке не ходи!.. И, что печально, НИКТО из них даже не прячется!.. Всё хорошо, господа!.. верной дорогой идём...