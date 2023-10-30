Российский дзюдоист Тасоев вышел на 1-е место в квалификационном рейтинге Олимпиады-2024

На сегодняшний день наши борцы проходят отбор на Игры в Париже в 8 весовых категориях из 14. Таково положение в квалификационном рейтинге на сайте Международной федерации дзюдо после этапа «Большого шлема» в Абу-Даби, где российские дзюдоисты, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали больше медалей, чем какая-либо национальная команда, – 9 наград, включая 4 золота.