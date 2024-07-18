Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%

ЦБ повысит ключевую до 18% на заседании 26 июля, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция с января почти догнала плановые показатели Банка России, которые ожидались только к концу года, а рост цен остается высоким.
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