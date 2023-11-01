Автопилот Tesla оправдали в суде

Tesla выиграла иск, поданный против компании и ее автопилота. В иске утверждалось, что автопилот Tesla виновен в произошедшей в Лос-Анджелесе в 2019 году аварии, которая привела к смерти водителя и серьезным травмам двух пассажиров.
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