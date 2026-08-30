Минутка "ШЛЯХАМИ ПЕРЕМОГ"

Минута "ХОХЛЫ ЧСЕБЛ?" Минобороны России сообщает о ночном бинго. Герани разнесли гнездо фламинго 40 дней водили хохлам по губам принуждением к миру… Да ладно вам, хохлы, не унывайте - в России-то вон уж сколько лет ежи по талонам.
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