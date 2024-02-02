Прихватило, аж не встать: почему болят колени на самом деле — ответ врача

С болью в коленях регулярно сталкиваются миллионы россиян, причем всех возрастов. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, из-за чего могут появляться неприятные ощущения в суставе.
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