Перевертыш, работа для осужденных и деньги на школы: популярные новости первой недели лета

Перевертыш, работа для осужденных и деньги на школы: популярные новости первой недели лета

Утром на работу, вечером в исправительный центр: где и как трудятся осужденные УссурийскаНа предприятиях Уссурийска работают осужденные.

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