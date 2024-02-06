Материнский капитал в Пензенской области увеличился на 7,4%

Жителей региона предупредили о проведении индексации материнского капитала с 1 февраля 2024 года. Согласно информации пресс-службы Соцфонда России по Пензенской области, начиная с указанной даты, сумма материнского капитала увеличена.
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