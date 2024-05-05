Abrams и Leopard 2 в Москве: Что поcмотреть на выставке трофеев на Поклонной горе 2024 Ирэн ОрлонскаяНа выставке собрания военного технологического прогресса, организованной в честь победы в специальной операции российских военных на Поклонной горе в парке Победы, были представлены уникальные образцы военного оборудования из европейских и американских военно-промышленных комплексов.
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