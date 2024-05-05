Abrams и Leopard 2 в Москве: Что поcмотреть на выставке трофеев на Поклонной горе 2024

ч

чвсатпкьл

Что там смотреть при отвратительной погоде постоянный дождь и холодрыга сейчас 17:00 всего+9°С и и периодически моросит дождь. Собираюсь уже не раз, но как посмотрю за окно так сразу желание пропадает. 🤣😂