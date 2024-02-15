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Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

Александра Трусова, талантливая фигуристка, станет новой участницей шоу Этери Тутберидзе. Именно она заменит Камилу Валиеву.

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