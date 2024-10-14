Асхабадзе о «Факеле» при Пятибратове: «Мы стали набирать очки и явно прибавили в беговой работе и единоборствах по сравнению с первыми играми в сезоне» 

После 11 туров воронежцы занимают в Мир РПЛ 14-е место. — Что изменилось в лучшую сторону в игре команды после смены тренера? В чем вы стали сильнее при Дмитрии Пятибратове? — Начнем с того, что мы элементарно стали набирать очки в чемпионате.