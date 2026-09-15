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Төркиядә 21-24 сентябрьдә Татарстан бизнес-миссиясе узачак

Татарстан эшкуарлары 21-24 сентябрьдә Төркиядә узачак бизнес-миссиядә катнашачак, дип хәбәр итте «Татар-информ»га ТР Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина.

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