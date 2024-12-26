Ёлка живёт до первого кота: 20 фото животных, которые в новогоднюю пору становятся конанами-разрушителями

Новый год — это радость, уют и… коварные пушистые вредители, которые будто бы решили стать Гринчами в своём собственном Ктограде! Пока вы стараетесь украсить дом, эти хвостатые хулиганы готовы разрушить ваши труды в один прыжок.
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