Автоэксперты заявили о неизбежном

В России могут подорожать гибриды и электрокары, сообщает PRIMPRESS. Директор департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленова заявила агентству «Автостат» о том, что к росту цен может привести изменение правил сертификации электромобилей и гибридов, не указанных в перечне брендов.