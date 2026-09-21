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Карбери о восстановлении Овечкина от травмы: «Посмотрим, как пойдут дела на этой неделе»

Спенсер Карбери пока не уверен, что получивший травму нижней части тела Александр Овечкин сыграет в каком-либо из предсезонных матчей.

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