Анонс развлекательных мероприятий в ближайшие выходные

Грядущий уикенд приготовил уссурийцам интересную и насыщенную развлекательную программу. Составить личный увеселительный план и никуда не опоздать поможет обзор ИА UssurMedia.
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