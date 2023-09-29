@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Ольга Самофалова Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю.
Европа и США довели себя до дизельного кризиса
Комментарии
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Михаил Федоров
А про Россию почему ни слова? У нас в стране не дорожает? Если ЕС сократили покупку нефти из России, так у нас должны быть излишки и должно ВСЁ дешеветь! Какая падла повышает цены в России?
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15 час.
Борис Кокин
А у России стадное чувство, ежели дорожает везде то и в России должно дорожать, и насрать на то что мы всем продаём, всё должно быть справедливо, как у всех, уроды бля, когдаж они ссуки нажрутся.
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7 час.
Секушин Леонид
Хватит по ушам ездить! 140 дол. за баррель - 157 литров - 90 ЦЕНТОВ или 85 РУБЛЕЙ за литр! А у нас? Больше 60 рублей! А уровень дохода какой, если сравнить с америкосами? Надоело уже радостное, как у них хреново! Хотелось бы, наплевав на них, чтоб хорошо стало у нас !
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7 час.
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