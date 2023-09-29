Европа и США довели себя до дизельного кризиса

Михаил Федоров А про Россию почему ни слова? У нас в стране не дорожает? Если ЕС сократили покупку нефти из России, так у нас должны быть излишки и должно ВСЁ дешеветь! Какая падла повышает цены в России?

Борис Кокин А у России стадное чувство, ежели дорожает везде то и в России должно дорожать, и насрать на то что мы всем продаём, всё должно быть справедливо, как у всех, уроды бля, когдаж они ссуки нажрутся.