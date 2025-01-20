В Вологде задержали террориста-трансгендера с гражданством Израиля и местом рождения в Таджикистане, который записался к российским коллаборационистам из РДК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями
- «Не квартиру им в Мытищах, а депортацию!» - получившие бесплатное жилье в Подмосковье патриоты Таджикистана затаились и удалили аккаунты в соцсетях
- Дело школы в Новой Москве, где 20 приезжих напали на троих местных, получило неожиданный поворот
Свежие комментарии