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Экс-доцент Самарского университета осуждена за взятку и мошенничество в размере 37 тысяч

В декабре 2018 года в ТЦ "Вертикаль" студентка передала посреднику пакет с зачетной книжкой и 37 тысячами рублей В Самаре завершили расследование уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве со стороны профессора одного из местных университетов.

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