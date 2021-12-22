Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно подготовить на официальном сайте Росреестра

Администрация города Керчи Республики Крым, на основании письменного обращения Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, информирует о возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сервиса Росреестра «Личный кабинет кадастрового инженера».