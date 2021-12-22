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Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно подготовить на официальном сайте Росреестра

Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно подготовить на официальном сайте Росреестра

Администрация города Керчи Республики Крым, на основании письменного обращения Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, информирует о возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сервиса Росреестра «Личный кабинет кадастрового инженера».

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