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Антифашист

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«Сдам в аренду баню с прослушкой СБУ». В Луганске арестован очередной пособник Киева, а макеевский предатель приговорён к 23 годам строгого режима

«Сдам в аренду баню с прослушкой СБУ». В Луганске арестован очередной пособник Киева, а макеевский предатель приговорён к 23 годам строгого режима

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали 56-летнего жителя Луганска, который по указанию украинских спецслужб собирал информацию военного характера, следил за обстановкой в регионе, а также осуществлял слежку за представителями местной власти.

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