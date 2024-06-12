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Чему посвящён нынешний "праздничный" выходной? – в двух словах

12 июня 1990 года Ельцин обозначил, что Горбачёву подчиняться не намерен. И сделал прозрачный намёк, что ради этого готов на развал СССР – сделав пробник, объявив о «государственном суверенитете».

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Комментарии
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Алексей Тан
А когда Горбачёв, ... перевёл, всех &quot;братьев на ХОЗРАСЧЁТ... Я и не только я... ЕМУ стоя аплодировали... ПОТОМУ что это была СПРАВЕДЛИВОСТЬ... ДА!! и это было очень болезненно!... заживо ОТРУБАТЬ, грибы трутовики (паразиты), со ствола БЕРЁЗЫ... которые присосались к берёзе... питаются соком берёзы... но! сами ... берёзой не являются!!.
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18 час.
Natalija Osminina
Основным заказчиком развала СССР был Бильдербергский клуб в который входят такие люди как Рокфеллер, Ротшильд, Сорос, Гейтс и др. Горбачев был для них управляемым менеджером, который просто выполнял поставленные задачи. Ельцин встречался с ними еще в 1989 году в «Рокфеллерр -Клубе» на Манхеттэне. Рокфеллер и Ротшильд  конкурировали по  планам развала СССР: либо за вариант Горбачева -создать распад Советского Союза на множество кусочков (от 5 до 50), либо за план Ельцина - оторвать республики, и передать РСФСР Вашингтону единым куском. Взяли на вооружение план Ельцина. Оба- и Горбачев и Ельцин- два подонка, купившее свое благополучие (и своих ставленников)  продажей страны.
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16 час.

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