Вторжение украинской армии в Курскую область России летом 2024 года положительно отразилось на моральном состоянии вооружённых формирований киевского режима.
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