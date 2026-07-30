На телебашне в центре Нижнего Новгорода обновят краску

В Нижнем Новгороде проведут плановую покраску телебашни. Работы будут выполняться в светлое время суток с 3 августа по 30 сентября, сообщили в дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.
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