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Нижегородская правда

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На телебашне в центре Нижнего Новгорода обновят краску

На телебашне в центре Нижнего Новгорода обновят краску

В Нижнем Новгороде проведут плановую покраску телебашни. Работы будут выполняться в светлое время суток с 3 августа по 30 сентября, сообщили в дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

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