КОМПЛЕКС ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ НА КАЖДУЮ ГРУППУ МЫШЦ

СПИНА - Подтягивания 4 подхода 8-12 повторений - Становая тяга 3-4 подхода 10-12 повторений - Тяга (Т-грифа или штанги в наклоне) 3-4 подхода 10-12 повторений - Горизонтальная тяга в блочном тренажере 4 подхода 10-12 повторений - Шраги со штангой 4 подхода 10-12 повторений ГРУДЬ - Жим лёжа (штанги или гантелей) 4 подхода 10-12 повторений - Жим на наклонной (штанги или гантелей) 3-4 подхода 10-12 повторений - Отжимания на брусьях 4 подхода до отказа НОГИ - Приседания 4 подхода 10-12 повторений - Жим ногами 3-4 подхода 8-12 повторений - Разгибания ног в тренажере 4 подхода 10-12 повторений - Подъём на носки стоя 4 подхода 15 повторений - Подъём на носки сидя 3-4 подхода 12-15 повторений РУКИ - Жим лёжа узким хватом 4 подхода 10-12 повторений - Отжимания на брусьях 3-4 подхода 8-12 повторений (с доп весом) - Подъём штанги на бицепс 4 подхода 10-12 повторений - Молот 3-4 подхода 8-12 повторений - Армейский жим 3-4 подхода 8-12 повторений - Жим сидя 3-4 подхода 8-12 повторений- Разведение гантелей в наклоне 3-4 подхода 8-12 повторений ПРЕСС - Скручивания 4 подхода 15-20 повторений - Косые скручивания 3-4 подхода 12-20 повторений - Подъём ног в висе 3-4 подхода 8-15 повторений.