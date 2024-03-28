Копилка советов...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копилка советов на каждый день

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • любовь никаева44
    когда мы с мужем жить стали как соседи ,не секса не разговоров. 3аговорили с подругой знакомой за эту тему. 0на дала ...ЗАГОВОРЫ НА УБЫВА...
  • Лидия Прасолова
    Сито бывает из разных материалов...КАК СНЯТЬ ГОЛОВНУ...
  • Vitaliy
    Оленька, выдали вы, извините, абсолютно мистический бред. Мысль - нематериальный актив, и к искомым результатам она м...СИЛА МЫСЛИ: ЧТО О...

КОМПЛЕКС ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ НА КАЖДУЮ ГРУППУ МЫШЦ

КОМПЛЕКС ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ НА КАЖДУЮ ГРУППУ МЫШЦ

СПИНА - Подтягивания 4 подхода 8-12 повторений - Становая тяга 3-4 подхода 10-12 повторений - Тяга (Т-грифа или штанги в наклоне) 3-4 подхода 10-12 повторений - Горизонтальная тяга в блочном тренажере 4 подхода 10-12 повторений - Шраги со штангой 4 подхода 10-12 повторений ГРУДЬ - Жим лёжа (штанги или гантелей) 4 подхода 10-12 повторений - Жим на наклонной (штанги или гантелей) 3-4 подхода 10-12 повторений - Отжимания на брусьях 4 подхода до отказа НОГИ - Приседания 4 подхода 10-12 повторений - Жим ногами 3-4 подхода 8-12 повторений - Разгибания ног в тренажере 4 подхода 10-12 повторений - Подъём на носки стоя 4 подхода 15 повторений - Подъём на носки сидя 3-4 подхода 12-15 повторений РУКИ - Жим лёжа узким хватом 4 подхода 10-12 повторений - Отжимания на брусьях 3-4 подхода 8-12 повторений (с доп весом) - Подъём штанги на бицепс 4 подхода 10-12 повторений - Молот 3-4 подхода 8-12 повторений - Армейский жим 3-4 подхода 8-12 повторений - Жим сидя 3-4 подхода 8-12 повторений- Разведение гантелей в наклоне 3-4 подхода 8-12 повторений ПРЕСС - Скручивания 4 подхода 15-20 повторений - Косые скручивания 3-4 подхода 12-20 повторений - Подъём ног в висе 3-4 подхода 8-15 повторений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх