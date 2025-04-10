Пределы самообороны: защитившего детей охранника оправдали по делу об убийстве

РЕН ТВ Сегодня поставлена точка в громком деле, которое прогремело на всю страну еще в том году. Суд смягчил наказание и на свободу выпустили нижегородского пенсионера, который, работая охранником детского лагеря, пытался защитить детей от нападения и убил напавшего местного жителя.
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