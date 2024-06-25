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Договорились не сбивать. Почему? Остаётся догадываться

Договорились не сбивать. Почему? Остаётся догадываться

Коллаж автора Поговаривают, что вчера над Чёрным морем сбили таки американский БПЛА-разведчик.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Негр поди пригрозил Кужугетычу, что виллу у него отнимут. Или яхту.
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12 час.
Горыныч
А при чём тут Шойгу? Врите, да не завирайтесь!
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6 час.

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