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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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FTC запретила использовать технологию распознавания лиц для проверки возрас...

FTC запретила использовать технологию распознавания лиц для проверки возрас...

FTC запретила использовать технологию распознавания лиц для проверки возраста в играх, но не окончательноФедеральная торговая комиссия (FTC, ФТК) США забраковала предложенную возрастной комиссией Entertainment Software Rating Board (ESRB) идею использования технологии распознавания лиц для проверки возраста в играх.

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