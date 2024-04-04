FTC запретила использовать технологию распознавания лиц для проверки возрас...

FTC запретила использовать технологию распознавания лиц для проверки возраста в играх, но не окончательноФедеральная торговая комиссия (FTC, ФТК) США забраковала предложенную возрастной комиссией Entertainment Software Rating Board (ESRB) идею использования технологии распознавания лиц для проверки возраста в играх.
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