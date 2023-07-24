Листай.ру [СМИ]

284 подписчика

СП: Российские удары возмездия РФ по украинским портам продолжатся до капитуляции Одессы

СП: Российские удары возмездия РФ по украинским портам продолжатся до капитуляции Одессы

Обозреватели издания «Свободная пресса» заявили, что удары возмездия российской армии по Одесской области необходимо продолжать и дальше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх