Парковку со шлагбаумом открыли возле станции «Хорошёво»

Автовладельцы из Хорошёвского смогут воспользоваться новой перехватывающей парковкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры «Мы продолжаем расширять сеть наших парковок со шлагбаумом по всему городу.