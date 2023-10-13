Антонов обвинил США в разрушении принципов многосторонней торговли

Соединенные Штаты Америки разрушают принципы многосторонней торговли, сложенные годами. Соответствующим образом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал 13 октября американские санкции против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.
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