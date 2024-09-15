Психолог Метальникова: Победить фастфуд можно — нужно чаще говорить о его вреде

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова рассказала о том, как мотивировать людей не употреблять вредный фастфуд и поможет ли в этом инициатива активистов, которые предлагают размещать на упаковках в фаст-фудом информацию, предупреждающую о вреде такого питания для здоровья.