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Психолог Метальникова: Победить фастфуд можно — нужно чаще говорить о его вреде

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова рассказала о том, как мотивировать людей не употреблять вредный фастфуд и поможет ли в этом инициатива активистов, которые предлагают размещать на упаковках в фаст-фудом информацию, предупреждающую о вреде такого питания для здоровья.

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