Жители Гидростроя в Краснодаре жалуются на автомобильные пробки, которые начинаются при выезде из двора

Жители Гидростроя в Краснодаре жалуются на автомобильные пробки, которые начинаются при выезде из двораКаждое утро во дворах Гидростроя в Краснодаре начинается одинаково - с огромных пробок, рассказали жители микрорайона.
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