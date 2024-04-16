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Китай

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Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Среднем Востоке -- Д. Песков

Москва, 15 апреля /Синьхуа/ -- Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Среднем Востоке, призывает все стороны к сдержанности и выступает за решение всех разногласий только политико-дипломатическими методами.

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