Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Среднем Востоке -- Д. Песков

Москва, 15 апреля /Синьхуа/ -- Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Среднем Востоке, призывает все стороны к сдержанности и выступает за решение всех разногласий только политико-дипломатическими методами.
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