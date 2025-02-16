Россия помогла 22 странам реструктуризировать долги на 30 миллиардов долларов

В Минфине РФ подчеркнули важность облегчения долгового бремени для развивающихся государствРоссия с начала 2000-х годов предоставила возможность 22 странам выплачивать свои долги частями, реструктуризировав задолженность почти на 30 миллиардов долларов.
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