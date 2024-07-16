Вице-мэр Ракова сообщила о новой возможности для московских девятиклассников в «МЭШ»

В «МЭШ» теперь доступны результаты профтестирования В сервисе Московской электронной школы появились новые функции, которые помогут девятиклассникам, желающим поступить в колледжи, и их родителям узнать результаты профориентационного тестирования и ознакомиться с персональными рекомендациями по выбору отраслей, специальностей и учебных заведений.
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