Сотрудники ГУФССП Нижегородской области высадили «Сад памяти» ко Дню Победы

В Нижегородской области сотрудники отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области приняли участие в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».
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