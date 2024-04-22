Врач Шабалина констатировала рост числа аллергиков в мире

Заведующая отделением частной клиники, врач иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина прокомментировала прогноз учёных о том, что к середине века половина населения планеты будет страдать от аллергии.
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