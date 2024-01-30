Потомственные японские самураи на фотографиях XIX века

Фотографии потомственных самураев, которые были элитой войск средневековой Японии. Самураями первоначально называли воинов-аристократов (буси), а с XII века этот термин начали использовать как название для всех представителей военно-феодального сословия мелких дворян.
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