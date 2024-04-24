Период охлаждения и профайлеры: в России нашли решение против мошенников

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Эффективной мерой борьбы с кибермошенничеством станет введение «периода охлаждения» для онлайн-займов, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии