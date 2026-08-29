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ИА Регнум

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Фон дер Ляйен предложила изъять вклады европейцев на €10 трлн

Фон дер Ляйен предложила изъять вклады европейцев на €10 трлн

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 августа на встрече с бизнесменами в Париже призвала в условиях бюджетного кризиса использовать вклады граждан на сумму €10 трлн для развития экономики Евросоюза.

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